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Trabzonspor'da rota Weghorst'a döndü! Menajerinden açıklama

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#Transfer#Weghorst#Trabzonspor
Trabzonsporda rota Weghorsta döndü Menajerinden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 13:59

Onuachu transferini bitiremeyen Trabzonspor'da rota Wout Weghorst'a döndü. Hollandalı golcünün menajerinden açıklama geldi.

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Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaşamayan Trabzonspor'a ibre Wout Weghorst'a döndü. Hollandalı futbolcunun menajeri Simon Cziommer'den transfer açıklaması geldi.

"Weghorst'un Burnley'den ayrılma ihtimali çok yüksek. Burnley'in bonservis talebi olabilir. Bu onların hakkı ancak sözleşmesinin son yılına girdi. Dolayısıyla heyecan verici görüşmeler olacak. Ajax'a gitme ihtimali ne kadar gerçekçi? Wout'la ilgilenen birçok takım var. Şu anda birçok kulübü reddetti. Ajax'a gitme ihtimali, onunla ilgilenen diğer kulüplere gitme şansıyla eşit. Ajax'la bir kez görüşmüştüm. Wout Weghorst hakkında da konuşmuştuk. Bu sürecin ilerleyip ilerlemeyeceğini zamanla göreceğiz."

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AYRILIK İÇİN 3 KRİTER BULUNUYOR

Transfer için 3 kriteri sıralayan Cziommer şu ifadeleri kullandı: "Weghorst çok hırslı bir oyuncu. Ya Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor ya da şampiyonluğa oynayan bir takıma transfer olmak istiyor. Aynı zamanda mali şartlar da önemli. Transfer için bu 3 paketin bir arada olması gerekiyor."

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#Transfer#Weghorst#Trabzonspor

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