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Abdullah AvcÄ± ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Trabzonsporâ€™da teknik direktÃ¶rlÃ¼k iÃ§in ilk olarak Fatih Tekke ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼rken ibre Åženol GÃ¼neÅŸâ€™ten yana dÃ¶ndÃ¼. BaÅŸkan ErtuÄŸrul DoÄŸan bugÃ¼n, kulÃ¼bÃ¼n sembol isimlerinden olan GÃ¼neÅŸ ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacak. DoÄŸan, daha sonra yÃ¶netim kurulunu toplayarak bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden Ã§Ä±kacak sonuÃ§larÄ± paylaÅŸacak ve deÄŸerlendirme yapÄ±lacak. GÃ¼neÅŸâ€™le yapÄ±lacak toplantÄ±dan olumlu sonuÃ§ alÄ±nmazsa Sergen YalÃ§Ä±nâ€™a da teklif gÃ¶tÃ¼rÃ¼lebileceÄŸi de iddia edildi.

FORVETE BANZA iDDiASI

Ã–te yandan Portekiz medyasÄ±ndan O Jogoâ€™ya gÃ¶re, Trabzonspor Bragaâ€™dan Simon Banzaâ€™yÄ± 2 milyon Euroâ€™ya 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiraladÄ±. YapÄ±lan anlaÅŸmada Demokratik Kongolu santrforun satÄ±n alma opsiyonunun 25 milyon Euro olduÄŸu da belirtildi.