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Trabzonspor'da rekor satış! Oulai'de resmi imzalar an meselesi

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#Trabzonspor#Christian Inao Oulai#Fiorentina
Trabzonsporda rekor satış Oulaide resmi imzalar an meselesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 01:08

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın Trabzonspor'un genç yıldızı Christian Inao Oulai'yi rekor bedelle kadrosuna katmaya yaklaştığı öne sürüldü.

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Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai'nin Fiorentina'ya transferinde sona gelindi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan ekibi Fiorentina, Christ Oulai transferi için Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

Tarafların, 30 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay maddesi içeren sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

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Haberde, Trabzonspor'un gelen teklifler arasında yalnızca Fiorentina'nın teklifini değerlendirildiği ve başka kulüplerden gelen teklifleri dikkate almadığı ifade edildi.

Ön sözleşmeyi imzalayan Christ Oulai'nin İtalya'ya gitmek üzere yola çıktığı, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

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#Trabzonspor#Christian Inao Oulai#Fiorentina

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