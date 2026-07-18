Trabzonspor'da rekor satış! Oulai'de resmi imzalar an meselesi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai'nin Fiorentina'ya transferinde sona gelindi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan ekibi Fiorentina, Christ Oulai transferi için Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

Tarafların, 30 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay maddesi içeren sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Haberde, Trabzonspor'un gelen teklifler arasında yalnızca Fiorentina'nın teklifini değerlendirildiği ve başka kulüplerden gelen teklifleri dikkate almadığı ifade edildi.

Ön sözleşmeyi imzalayan Christ Oulai'nin İtalya'ya gitmek üzere yola çıktığı, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.