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Trabzonspor'da rekor satış kapıda! İtalyanlar anlaşmanın detaylarını duyurdu

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#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Fiorentina
Trabzonsporda rekor satış kapıda İtalyanlar anlaşmanın detaylarını duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 10:03

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın, Christian Inao Oulai transferi konusunda Trabzonspor'la rekor bir ücret karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...

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İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, bir süre önce Christian Inao Oulai için Trabzonspor'a 25 milyon euroluk teklifte bulunmuş, Bordo-mavililer ise bu teklifi düşük bularak reddetmişti.

Mor Menekşeler'e yakınlığıyla bilinen SpaceViola'nın haberine göre; Fiorentina, dün Trabzonspor'a yeni bir teklifte bulundu.

Mor-beyazlı kulüp, Fildişili orta saha oyuncusu için Trabzonspor'a 30 milyon euro bonservis, artı bonuslar, ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etti. Bordo-mavililerin yapılan bu teklife olumlu yanıt verdiği ve kulüplerin sözlü olarak anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Trabzonsporda rekor satış kapıda İtalyanlar anlaşmanın detaylarını duyurdu

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTANBUL'A GELECEKLER

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Fiorentina kulüp yetkililerinin önümüzdeki günlerde transferi resmiyete dökmek üzere İstanbul'a geleceği; burada Oulai, menajerleri ve Trabzonspor'la yapılacak son görüşmelerin ardından transferin resmiyete kavuşturulması hedeflendiği belirtiliyor.

Trabzonsporda rekor satış kapıda İtalyanlar anlaşmanın detaylarını duyurdu

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Transferin belirtilen rakamlar üzerinden gerçekleşmesi halinde Oulai, Trabzonspor tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak tarihe geçecek.

Bordo-mavili kulübün halihazırdaki en pahalı oyuncu satış rekoru ise 27.5 milyon euro ile Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'a ait.

Trabzonsporda rekor satış kapıda İtalyanlar anlaşmanın detaylarını duyurdu

PERFORMANSI

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz 5.5 milyon Euro karşılığında Fransa 2. Lig ekibi Bastia'dan transfer ettiği Oulai, Bordo-mavili forma altında ilk sezonunda 31 maça çıktı ve 2 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, Fildişi Sahili'nin 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı 4 maçta da forma giyerken toplamda 208 dakika sahada yer aldı.

Trabzonsporda rekor satış kapıda İtalyanlar anlaşmanın detaylarını duyurdu

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#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Fiorentina

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