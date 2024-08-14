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Trabzonspor'da Rapid Wien öncesi Savic şoku!

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#Trabzonspor#Stefan Savic#Rapid Wien
Trabzonsporda Rapid Wien öncesi Savic şoku
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 11:05

Trabzonspor, Stefan Savic’in sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edildiğini ve oyuncunun Rapid Wien maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic'in ağrılarının geçmemesi üzerine yarın oynanacak Rapid Wien maçı kadrosundan çıkartıldığını bildirdi.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Stefan Savic'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Beşir, şunları kaydetti:

"Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Net Global Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır."

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak.

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Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:

Trabzonsporda Rapid Wien öncesi Savic şoku

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#Trabzonspor#Stefan Savic#Rapid Wien

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