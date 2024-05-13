Trabzonspor’da Paul Onuachu ve Edin Visca başrolde

Haberin Devamı

Süper Lig’de son 2 haftaya girilirken Trabzonspor sahasında İstanbulspor’a karşı aldığı 3-0’lık galibiyetle hem puanını 61’e çıkardı hem de 3’üncülük yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Bordo-mavililerde dün oynanan karşılaşmada attığı 2 golle maça damga vuran isimlerden birisi golcü oyuncu Paul Onuachu oldu.

Onuachu, İstanbulspor maçında 67 saniyede 2 gol kaydederken, Trabzonspor Ocak 2016’dan bugüne kadar ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk 10 dakikasında 2 gol bulmuş oldu.

Trabzonspor, Ocak 2016'da Bursaspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 10 dakikasında 2 gol bulmuştu.

Karadeniz ekibi, Süper Lig’de 3'üncülük yarışında büyük önem taşıyan 37’nci hafta maçında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 58 puanla 4'üncü sırada ve Trabzonspor’un en yakın takipçisi olan Başakşehir ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşma bir anlamda 3'üncülük yarışında da büyük öneme sahip olacak.

Haberin Devamı

EDIN VISCA’NIN REKORU

Dünkü karşılaşmada 3 asist yaparak takımının galibiyetinde önemli rol alan Edin Visca da maça damgasını vuran bir diğer isim oldu.

Trabzonspor’un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı Edin Visca performansıyla beğeni topluyor.

İstanbulspor maçında yaptığı 3 asistle adeta yıldızlaşan Bosnalı oyuncu, 2010-2011 sezonundan bugüne kadar Süper Lig maçında 3 asist yapan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu. Türkiye kariyerinde bunu 2'nci kez gerçekleştiren Visca, daha önce 2019 yılında Akhisarspor karşısında da 3 asist yapmıştı.