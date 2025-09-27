×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'da Paul Onuachu fırtınası: Nefes kesen gol!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Paul Onuachu#Süper Lig
Trabzonsporda Paul Onuachu fırtınası: Nefes kesen gol
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 21:15

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da Paul Onuachu, biri inanılmaz olmak üzere iki gole imza atarak İstanbul'da oynanan maça damgasını vurdu.

Haberin Devamı

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geldi.

Müsabaka bordo-mavili ekibin 4-3'lük galibiyeti ile sona erdi. 

PERDEYİ AUGUSTO AÇTI

Karşılaşmanın 20. dakikasında Felipe Augusto, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve Karadeniz ekibini 1-0 öne geçirdi. Brezilyalı futbolcu, bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı. 

Bu golden 8 dakika sonra Tiago Çukur, skora denge getirdi.

Gözden KaçmasınCanlı Anlatım: Fatih Karagümrük Trabzonspor (Süper Lig maçı)Canlı Anlatım: Fatih Karagümrük Trabzonspor (Süper Lig maçı)Haberi görüntüle

ONUACHU DAMGA VURDU

Maçın 35. dakikasında Wagner Pina'nın yaptığı ortada, penaltı noktası yakınından sırtı kaleye dönük bir vuruş yapan Onuachu, vole vuruşuyla topu kaleci Ivo Grbic’in sağından ağlara gönderdi.

Maçın ardından attığı gol hakkında konuşan golcü, "Konyaspor’a attığım gol biraz daha iyiydi diyebilirim. Golü anlatmam gerekirse, içgüdüsel olarak yaptığım bir vuruştu." dedi.  

Haberin Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise Onuachu'nun golü ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Benim atabileceğim bir gol değildi, inanılmaz iyi bir gol attı. Paul bu tip golleri daha fazla atmalı. Daha iyi durumda olmalı"

 

Mücadelenin 45+8. dakikadasın da ise bordo - mavili ekip, penaltı kazandı. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Paul Onuachu, yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle yolladı ve ilk yarının skorunu belirledi.

ATILAN 8 GOLÜN 5'İ ONUACHU'DAN

Bu maçla birlikte bu sezon oynanan 7 maçta, 8 kez rakip fileleri havalandıran Trabzonspor'da, bu gollerin 5'i Paul Onuachu'dan geldi.

Nijeryalı yıldız, Kocaelispor, Samsunspor ve Gaziantep FK maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Paul Onuachu#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!