Trabzonspor'da Onuachu şov! Yine boş geçmedi, adını tarihe yazdırdı!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Paul Onuachu#Konyaspor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 21:36

Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu, gollerine Konyaspor karşısında da devam etti. Sazı eline alan Nijeryalı millî futbolcu, attığı 2 golle takımının geri dönüşünde başrol oynadı.

Bu sezon Trabzonspor'un gol yükünü çeken Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Konyaspor maçını da boş geçmedi.

4 YILLIK SERİ

Karşılaşmanın 43. dakikasında Ernest Muçi'nin ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Paul Onauchu, skora denge getirdi.

Bu golle birlikte Onuachu, kariyerinde kullandığı 24 penaltının 22'sini gole çevirerek harika bir oran yakaladı.

Ayrıca Nijeryalı yıldız, 4 yıldır kullandığı penaltı vuruşlarında yüzde yüz isabet sağladı.

VISCA'YI UNUTMADI

Paul Onuachu, attığı bu golün ardından geçen hafta Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanann ve ameliyat geçiren takım arkadaşı Edin Visca'yı unutmadı.

DURDURULAMIYOR

Karşılaşmanın 51. dakikasında ise Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Nijeryalı, şık bir çalımla kaleyi karşısına aldı ve yaptığı vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

2000/01'DEN BU YANA ÜÇÜNCÜ KEZ

Öte yandan Onuachu, 2000/01'den bu yana Trabzonspor formasıyla ilk iki Süper Lig sezonunda bu sayıya ulaşan üçünü yabancı oyuncu oldu.

Daha önce Karadeniz ekibinde Trezeguet ve Nwakaeme bu performansı sergilemişti.

PERFORMANSI

Bu sezon bordo-mavili forma ile ligde 14. maçına çıkan Onuachu, gol sayısını 11'e yükseltti. Yıldız oyuncunun 1 de asisti bulunuyor.

#Trabzonspor#Paul Onuachu#Konyaspor

