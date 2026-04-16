Trabzonspor'da Onuachu sevinci!

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sakatlığını atlatan Paul Onuachu, bugünkü antrenmanda yer aldı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

5’e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla devam edecek.