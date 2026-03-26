Trabzonspor'da Onuachu geleceği için kararını verdi!

Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 09:33

Trabzonspor'da gösterdiği performans ile Suudi ve Avrupa ekiplerini peşine takan Paul Onuachu geleceği için kararını verdi.

2023-2024 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor formasını terleten ve devamında kalmak için her şeyi yapan Paul Onuachu için Southampton yüksek bonservis rakamlarında diretmişti.

Onuachu’nun İngiltere’de geçirdiği 1 yılın ardından sevenler kavuşmuş ve yazın 5.6 milyon Euro bonservisle Bordo-Mavililer, 2.01’lik yıldızın tapusunu almıştı.

SUUDİLER VE AVRUPA EKİPLERİ PEŞİNDE

Ligde çıktığı 24 maçta attığı 21 golle krallık yarışında zirvede yer alan Nijeryalı santrfor, performansıyla ülkesinde gündem olurken, transferde de şimdiden adı konuşulmaya başlandı.

Afrika basını, yakın zaman önce Al Ahli Kulübü’nün ciddi şekilde Onuachu’yu listesinde bulundurduğunu yazarken, Trabzonspor’da kazandığı yıllık ücretin 3 katını vermeye hazır oldukları belirtildi. Son dönemde başta Fransa olmak üzere Avrupa’dan farklı kulüplerin de Onuachu’yu yakından takip ettikleri biliniyor.

GELECEĞİ İÇİN KARAR

Yıldız forvetin bu süreçteki tavrı ise çok net. Ailesiyle birlikte Trabzon’da yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten ve özellikle eşinin şehri sevdiğini vurgulayan Onuachu’nun yakın çevresine "Burada kalacağım. Trabzonspor’da kazanacağımız kupalar var." dediği öğrenildi.

Takımın en önemli lider isimlerinden biri olan Onuachu, aynı zamanda tesislerdeki pozitif iletişimi ve sevecen tavırlarıyla da Trabzonspor’da herkesin gözbebeği durumunda.

