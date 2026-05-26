Trabzonspor'da Onana operasyonu! Ertuğrul Doğan bizzat devrede

Sezonun sona ermesinin ardından sosyal medya hesaplarından ‘veda’ paylaşımı yapan Andre Onana konusunda transfer süreci devam ediyor.
1 YIL DAHA KİRALIK
Kupa zaferi sonrası başkan Ertuğrul Doğan’ın sahada sıcağı sıcağına tekrar kalmasını istediği Onana, Trabzonspor’da mutlu olduğunu söylemiş ancak tatil sonrasını işaret etmişti.
Tecrübeli kaleci, Avrupa’dan gelebilecek muhtemel teklifleri değerlendirip karar vermek istiyor. Bordo-Mavililer, 1 yıl daha Manchester United’tan Kamerunlu eldiveni kiralamayı hedefliyor.
Başkan Ertuğrul Doğan’ın, sonuna kadar Onana’yı takımda tutmaya çalışacağı öğrenildi. Doğan, iyi kaleciliğinin yanı sıra liderliği ve genç oyuncular üzerindeki pozitif etkisi nedeniyle Onana’nın kalmasından yana.