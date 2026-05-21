×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'da Onana operasyonu!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Onana#Transfer
Trabzonsporda Onana operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 09:31

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da ilk olarak Muçi'nin bonservisi alındı. Şimdi ise gözler tapusu Manchester United'da olan Andre Onana'ya çevrildi.

Haberin Devamı

Bordo-Mavililer'in transfer döneminin son gününde Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Andre Onana, Trabzonspor'daki ilk maçından itibaren taraftarın sevgilisi haline geldi.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Real Madridin yıldızı için devrede Transfer için tüm şartlar zorlanacakGalatasaray, Real Madrid'in yıldızı için devrede! Transfer için tüm şartlar zorlanacakHaberi görüntüle

KİRALAMAK İSTİYORLAR

Muçi'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da şimdi gözler Onana’ya çevrildi. Manchester United ile resmi temaslara başlayan Karadeniz ekibi, Kamerunlu file bekçisini 1 yıl daha kiralamak amacında.

Trabzonsporda Onana operasyonu

ONANA SICAK BAKIYOR

Onana’nın da Avrupa’dan çok sürpriz bir teklif almadığı sürece Trabzon’da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

'KATLANACAĞIZ'

Ayrıca geçtiğimiz günlerde başkan katıldığı bir programda Ertuğrul Doğan şu açıklamaları yapmıştı: “Onana için bir yıl daha kiralamak istiyoruz. Hocamızın da görüşü olumlu. Arkasındaki genç oyuncuların gelişimine çok iyi destek olan bir oyuncu. Niyetimiz bu yönde, belli maliyetlere de katlanacağız.”

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Onana#Transfer

BAKMADAN GEÇME!