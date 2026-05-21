Trabzonspor'da Onana operasyonu!

Bordo-Mavililer'in transfer döneminin son gününde Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Andre Onana, Trabzonspor'daki ilk maçından itibaren taraftarın sevgilisi haline geldi.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

Muçi'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da şimdi gözler Onana’ya çevrildi. Manchester United ile resmi temaslara başlayan Karadeniz ekibi, Kamerunlu file bekçisini 1 yıl daha kiralamak amacında.

ONANA SICAK BAKIYOR

Onana’nın da Avrupa’dan çok sürpriz bir teklif almadığı sürece Trabzon’da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

'KATLANACAĞIZ'

Ayrıca geçtiğimiz günlerde başkan katıldığı bir programda Ertuğrul Doğan şu açıklamaları yapmıştı: “Onana için bir yıl daha kiralamak istiyoruz. Hocamızın da görüşü olumlu. Arkasındaki genç oyuncuların gelişimine çok iyi destek olan bir oyuncu. Niyetimiz bu yönde, belli maliyetlere de katlanacağız.”

