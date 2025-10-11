Trabzonspor'da Onana için olay iddia! İngiliz basını duyurdu

Haberin Devamı

Trabzonspor’un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, Süper Lig’de gösterdiği üst düzey performansla İngiltere’de yeniden gündeme geldi. Ada basınında yer alan haberlere göre, eski kulübü Manchester United, Kamerunlu kaleci için ocak ayında yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

Gözden Kaçmasın TFF değil kulüp yöneticisi gibi konuşuyorlar Haberi görüntüle

'Kırmızı Şeytanlar’da Onana’nın ayrılığının ardından kaleye geçen Sanne Lammens beklentilerin uzağında kalırken, milli kaleci Altay Bayındır da istenen seviyeye ulaşamadı. Bu durum, İngiliz ekibinde Onana ismini yeniden ön plana çıkardı. Her ne kadar oyuncunun sözleşmesinde United için özel bir geri alma maddesi bulunmasa da olası bir transferin Bordo-Mavililer’e ek gelir sağlayabileceği öne sürüldü. İngiliz basınına göre Karadeniz ekibi, Onana’nın İngiltere’ye dönüşü halinde ciddi bir finansal kazanç elde edebilir.

Haberin Devamı

DİKKAT ÇEKİYOR

Fırtına’da kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen deneyimli kaleci, hem performansıyla hem de karakteriyle şehre uyum sağladı. Manchester United döneminde yaşadığı psikolojik baskıyı geride bırakan Onana’nın bu form grafiği, İngiliz ekibinin dikkatinden kaçmadı.

TEKKE'NİN HEDEFİ BELLİ

Karadeniz devi, Süper Lig’de zirve yarışını bırakmaya niyetli değil... Bordo-Mavili ekipte teknik direktör Fatih Tekke, gözünü Galatasaray derbisine dikti. Milli arayı avantaja çevirmek isteyen genç çalıştırıcı, deplasmandaki Çaykur Rizespor ve iç sahadaki Eyüpspor karşılaşmalarından tam puanla ayrılarak hem moral depolamak hem de ezeli rakibinin karşısına güçlü bir şekilde çıkmak istiyor.