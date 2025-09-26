Trabzonspor’da Onana gelişmesi! 'United'a dönüşü zor'

Haberin Devamı

Trabzonspor’un Uğurcan Çakır’ı rekor bir transfer bedeliyle Galatasaray’a satmasının ardından kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

DÖNMESİ ZOR!

Eylül ayında Avrupa’da transfer penceresi kapandıktan sonra Trabzonspor’un kiralık olarak takıma kazandırdığı Andre Onana’nın, Manchester United’a geri dönüşü çok zor gözüküyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano “Onana’nın tekrar Manchester’da oynaması pek olası değil. Zaten o da, sadece Trabzonspor’a odaklandı. Lammens ve Altay, rekabet ediyor. Duruma göre Manu yazın bir kaleci daha alabilir” dedi.