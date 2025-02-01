Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov transferinde mutlu son!

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Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından transfer ettiği Danylo Sikan'ın ardından aynı takımda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Oleksandr Zubkov'un transferinde de mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavili kulübün transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

OLEKSANDR ZUBKOV'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Oleksandr Zubkov bu sezon Shakhtar formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıkarken 7 gol - 6 asistlik performans sergiledi.

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ukrayna Milli Takımı'yla da bugüne dek 36 maça çıktı ve 2 gol atıp 3 de asist üretti.