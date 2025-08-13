Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Uzun süre sahalardan uzak kalacak

Haberin Devamı

Trabzonspor’da Süper Lig’in ilk haftasında Kocaelispor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme’nin yapılan kontrollerine ilişkin Sağlık Kurulu bir açıklama yaptı.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Futbol A Takımımızın, Süper Lig’in 1. haftasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adelesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.

İKİ AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Nijeryalı forvetin yaşadığı sakatlık ve tedavi süreci nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

