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Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Beşiktaş maçında yok...

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#TRABZONSPOR#Anthony Nwakaeme#Beşiktaş
Trabzonsporda Nwakaeme şoku Beşiktaş maçında yok...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 19:36

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu. Nijeryalı golcü, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

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Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi Nijeryalı golcü oyuncu Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi.

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Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

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#TRABZONSPOR#Anthony Nwakaeme#Beşiktaş

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