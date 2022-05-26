Son Dakika: Trabzonspor'da Nwakaeme ile transfer görüşmeleri tıkandı! Fenerbahçe...

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Süper Lig şampiyonu Trabzonspor’da sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme ile kulüp arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

Bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 13 gol, 10 asistle şampiyonlukta takıma önemli bir katkı veren Nijeryalı oyuncuyla başkan Ahmet Ağaoğlu arasında dün İstanbul’da yapılan görüşmede taraflar anlaşma sağlayamadı. Ağaoğlu dün TFF yönetimi ile görüşme yapmak üzere İstanbul’da bulunurken yıldız futbolcu da başkan ile toplantı yapmak üzere menajeri ile birlikte Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne gitti.

2 YILLIK KONTRAT

TFF merkezinde yapılan zirvede Ahmet Ağaoğlu’nun yeni çıkan spor yasası ve kulübün sorumlulukları nedeniyle daha önce prensipte anlaşma sağlanan 3 yıllık sözleşmenin geçerli olmayacağını aktardığı ve Nwakaeme’ye 2 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi. Bu kontrat üzerinden konuşuldu.

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YENİ TEKLİF OLMAYACAK

Yine aynı gerekçelerle yıllık ücretinin de düşürülmesi sonrasında 33 yaşındaki futbolcu yeni şartları kabul etmeyerek masadan ayrıldı. Nwakaeme’ye önceki maaşı olan 1.5 milyon Euro’nun yanı sıra 500 bin Euro imza parası ve 500 bin Euro da bonus önerildiği, bu şartların dışında yeni teklif yapılmayacağı öğrenildi. Kulübün şartlarını kabul etmezse Nwakaeme’nin Trabzon macerası sona erecek. Yıldız oyuncu Trabzon’da kalmak istediğini söylemişti.

FENERBAHÇE İDDİASI

Trabzonspor'un tarihi şampiyonluğunda başrol oynayan isimler arasında yer alan Anthony Nwakaeme ile ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu öne sürülüyor.