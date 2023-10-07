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Trabzonspor’da Nenad Bjelica’nın yerine adaylar belli oldu! Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Fatih Tekke...

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#Trabzonspor#Nenad Bjelica#Süper Lig
Trabzonspor’da Nenad Bjelica’nın yerine adaylar belli oldu Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Fatih Tekke...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 18:37

Son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor. Bordo mavililerde teknik direktör değişikliğinin hazırlığı yapılırken Nenad Bjelica’nın yerine gelebilecek adaylar belli oldu.

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Trabzonspor’da ayrılık kararı alınan teknik direktör Nenad Bjelica ile resmi görüşmeler devam ediyor. Geçen sezonun ikinci yarısında göreve getirilen ve hedeflenen istikrarı sağlayamayan Hırvat hoca ile yolları ayırma kararı alınırken, taraflar arasında sözleşme fesih görüşmeleri sürüyor.

BJELICA İNDİRİME SICAK BAKMIYOR

2022-2023 sezonunun ikinci devresinde ekibiyle bordo-mavili takıma katılan Hırvat hocanın, 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunuyor. Ligde 16 maçta 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Bjelica, tazminatında ise indirime gitmeye sıcak bakmıyor.

EN GÜÇLÜ ADAY...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası grup maçları dolayısıyla verilen milli arada yeni hocayı takıma getirmek istiyor. 5 gün izinli olan bordo-mavili takım, 12 Ekim Perşembe günü Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Trabzonspor yönetiminde olası teknik direktörler arasında Abdullah Avcı öne çıkıyor. Başkan Doğan'ın da Avcı ile çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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AVCI DÖNMEK İSTİYOR

Bordo-mavili taraftarlar Fatih Tekke ve Şenol Güneş gibi isimleri gündeme getirse de yönetim kurulunun listesinde en büyük aday olarak Abdullah Avcı yer alıyor. Takımdaki başarısızlık ve devamında gelen olağanüstü kongre süreci nedeniyle 7 ay önce istifa eden Abdullah Avcı da bordo-mavili takıma geri dönmek istiyor.

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#Trabzonspor#Nenad Bjelica#Süper Lig

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