Trabzonspor'da Nenad Bjelica sesleri! Türkiye'ye davet edildi...

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Geçen sezon takımı şampiyon yapan Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'un teknik direktör arayışında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

teknik direktör arayışındaki Trabzonsporda, Nenaj Bjelica ile menajerler aracılığıyla yapılan görüşmede önemli mesafe kat edildi. Trabzonspor yönetiminin prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik adam, yüz yüze görüşmek üzere Türkiyeye davet edildi. Bordo-mavililer, son detaylarda anlaşma sağlanması durumunda Bjelica ile sözleşme imzalayacak.

51 yaşındaki Bjelica, son olarak 2020-22 yılları arasında ülkesinin takımlarından NK Osijek’i çalıştırmıştı. Bjelica kariyerinde ise Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda görev almıştı.

Bjelica, Dinamo Zagreb’te görev aldığı 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 2 kez Hırvatistan Ligi şampiyonluğu ile 2017-18 sezonunda Hırvatistan Kupa şampiyonluğu, WAC St. Andra takımında görev aldığı 2009-10 sezonunda Avusturya Ligi şampiyonluğu ve 2011-12 sezonunda Avusturya orta bölge Lig şampiyonluğu yaşadı.

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FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Nenad Bjelica, 2021/22 sezonunun başında Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Sarı-lacivertli kulüp, Erol Bulut'u tercih etmişti.