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Trabzonspor'da Nenad Bjelica, eski öğrencisi Luka Ivanusec'i transfer etmek istiyor!

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#Transfer#Trabzonspor#Nenad Bjelica
Trabzonsporda Nenad Bjelica, eski öğrencisi Luka Ivanuseci transfer etmek istiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 11:33

Trabzonspor'daki dönemi 4-1'lik Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan Nenad Bjelica'nın Bordo-mavili takıma istediği ilk isim belli oldu.

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Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da bu sezon kötü gidiş durdurulamıyor. Abdullah Avcı'nın ayrılığı, yönetim değişikliği ve yeni teknik direktör bulma süreciyle geçen zaman zarfında biri hükmen iki galibiyet alan Bordo-mavili kulüp oynadığı son 4 maçta ise 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Bjelica'nın ilk maçında farklı yenilgi

Trabzonspor'da yaklaşık 1,5 ay süren teknik direktör belirsizliği bu hafta çözüldü ve Hırvbat teknik direktör Nenad Bjelica ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Blejica'nın takımın başında çıktığı ilk maçta Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a 4-1 kaybetti.

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Eski öğrencisini istiyor!

Takımdaki kötü gidişatı durdurmak isteyen Nenad Bjelica bir yandan da yönetimle transfer toplantıları yaparak yeni sezonun yol haritasını hazırlıyor. Hırvat teknik adamın istediği ilk isim ortaya çıktı.

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Fanatik'in haberine göre Bjelica, Dinamo Zagreb'den eski öğrencisi Luka Ivanusec'in transfer edilmesini çok istiyor. Bjelica ile ilk senesinde şampiyonluk yaşayan 10 numara, Hırvat teknik adam ayrıldıktan sonraki iki sezonda da takımını şampiyonluğa taşıdı.

Trabzonsporda Nenad Bjelica, eski öğrencisi Luka Ivanuseci transfer etmek istiyor

Bu sezon da takımının en istikrarlı isimlerinden biri olan 24 yaşındaki futbolcu, orta sahadaki dinamizmi ile de dikkat çekiyor. On numaranın dışında görev verilmesi halinde sol ve sağ kanatta forma giyebilen Hırvat futbolcu için temaslar başlayacak. Bjelica, özellikle Ivanusec’in dinamizminden yararlanmayı çok istiyor.

24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro.

Ivanusec'in son 4 sezondaki istatistikleri şu şekilde:

2019/20: 32 maç, 6 gol, 2 asist
2020/21: 48 maç, 9 gol, 7 asist
2021/22: 42 maç, 5 gol, 9 asist
2022/23: 42 maç, 9 gol, 6 asist

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#Transfer#Trabzonspor#Nenad Bjelica

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