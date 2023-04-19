Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen başladı! Başarılı teknik direktörü, Hırvat gazetecilere sorduk... "Onun takımı asla teslim olmaz"

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Abdullah Avcı’yla yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına giren son şampiyon Trabzonspor, daha önce Austria Wien, Dinamo Zagreb ve NK Osjiek gibi takımları çalıştıran 51 yaşındaki Hırvat teknik adam Nenad Bjelica’yı takımın başına getirdi.

Hırvat gazeteciler, bordo mavili ekipteki değişimi yorumlarken Hırvat teknik adamın yönetimiyle ilgili de Spor Arena'ya açıklamalarda bulundu.

“NENAD BJELİCA, ÇOK HIRSLI BİRİSİ. ONUN TAKIMI ASLA TESLİM OLMAZ”

Nikola Lipovac (GERMANIJAK.HR):

Nenad Bjelica, çok hırslı birisi. NK Osijek'i ciddi bir Hırvat kulübü haline getirdi. Takımını, rakibi çok titizlikle analiz eder ve tüm durumlar için çözüm arar. Kendi takımının güçlü yönlerini nasıl fark edeceğini ve rakibin zayıf noktalarından nasıl yararlanacağını biliyor. Temelde 4-1-4-1 veya 4-2-3-1'i tercih ediyor. Pragmatik futbol oynamayı, kontra atak yapmayı seviyor. Sonuca ulaşmak için kompakt bir şekilde yüksek baskı yapmayı seviyor. Trabzonspor’un şimdiki kadrosunun başarılı olup olmayacağını pek iyi bilmiyorum ama gelecek sezon onun yönetimindeki yaz hazırlık kamplarının ardından Trabzonspor taraftarları özellikle zihniyet olarak kesinlikle olumlu değişiklikler görecekler. Bjelica’nın takımı asla teslim olmaz. Dinamo Zagreb, 2018-20'de Nedad Bjelica’nın antrenörlüğünde ciddi bir Avrupa takımı oldu.

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“GÜÇLÜ SAVUNMA, BOL KOŞU VE HIZLI GEÇİŞLERE DAYALI OYUN TARZI VAR”

Mateo Puksar (MAXSPORT TV):

Nenad Bjelica, Avrupa zihniyetine ve Alman disiplinine sahip olduğu için en iyi Hırvat antrenörlerden biridir. Bjelica’nın ilk aylarında ondan mucize beklemeyin çünkü zamana ihtiyacı var ve futbol stiline göre oyuncu seçimi yapması gerekiyor. Güçlü savunma, bol koşu ve hızlı geçişlere dayalı oyun tarzı var. Baskı altında çalışmaya alışık olduğu için başarılı olacağına eminim. Trabzon taraftarları onu çok sevecek ama yine de sıfırdan başlayabilmesi için yaza kadar süre tanımaları gerekiyor.

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“O HARİKA BİR ANTRENÖR. TRABZONSPOR’DA TERS GİDEN ŞEYLERİ HIZLICA TERSİNE ÇEVİRECEKTİR”

Milan Stjelja (NOVA TV):

Bjelica, şüphesiz harika bir antrenör. Tam olarak ne istediğini ve hemen iyi sonuçlar almak için neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Takım üzerinde uygun bir etki yaratmak için ekibiyle yeni takımını hızlı bir şekilde taramadan geçirecektir. Dinamo Zabreb ile kimsenin beklemediği zamanlarda tarihi sonuçlar elde etti. Medya ile etkileşim söz konusu olduğunda büyük profesyoneldir. Geçen sezon Trabzonspor’un mükemmel olduğunu biliyorum ve bu sezon bazı şeylerin ters gittiğini gördüm ancak Bjelica'nın işleri hızla tersine çevirme şansı yüksek. Memleketi Osijek'te geçirdiği kötü bir dönemin ardından Trabzon’a geliyor ancak orada pek çok başka şey vardı. Onun için bir mazeret bulmaya çalışmıyorum. Sonuç olarak, Trabzonspor’un iyi maçları olacak.

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“GÜÇLÜ BİR KARAKTERİ VAR VE MAÇLARIN NASIL KAZANILACAĞINI BİLİYOR”

Ivan Ljubic (MAXSPORT TV):

Nenad Bjelica, son 10 yılın en iyi Hırvat teknik direktörlerinden biri. Dinamo Zagreb ile harikalar yarattı, memleketinin kulübü olan NK Osijek ile başarılı bir dönem geçirdi. Trabzonspor’la şu an uyum içinde görünüyor. Güçlü bir karakteri var ve maçların nasıl kazanılacağını biliyor. Yönettiği takımlar, kazanmak için nasıl oynanması gerektiğini biliyor. Trabzonspor'da başarılı olacağına gerçekten inanıyorum. Kendisi ve ekibi için büyük bir sınav olacak. Son 10 yılda yaptığı her şey onu bu noktaya kadar getirdi.

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