Trabzonspor'da Ndiaye ve Guilherme'den Denizlispor maçı sonrası açıklamalar
Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da futbolcular Ndiaye ve Guilherme maçı değerlendirdi.
Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Ndiaye; "Zor olacak ama biz Trabzonspor'uz, sonuna kadar mücadele etmek zorundayız." dedi.
Guilherme ise; "2-0 yapacak pozisyonları bulmuştuk ancak ikinci yarının başında yediğimiz gol dengemizi bozdu. Önümüzde iki lig maçı ve bir de kupa finali var. Kafamızı kaldırıp bu maçlara hazırlanacağız." sözlerini kullandı.
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