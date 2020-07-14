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GeriFutbol Trabzonspor'da Ndiaye ve Guilherme'den Denizlispor maçı sonrası açıklamalar
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Haber Giriş: 14.07.2020 - 00:06,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Ndiaye ve Guilherme'den Denizlispor maçı sonrası açıklamalar

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Trabzonspor'da Ndiaye ve Guilherme'den Denizlispor maçı sonrası açıklamalar
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Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da futbolcular Ndiaye ve Guilherme maçı değerlendirdi.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Ndiaye; "Zor olacak ama biz Trabzonspor'uz, sonuna kadar mücadele etmek zorundayız." dedi.

Guilherme ise; "2-0 yapacak pozisyonları bulmuştuk ancak ikinci yarının başında yediğimiz gol dengemizi bozdu. Önümüzde iki lig maçı ve bir de kupa finali var. Kafamızı kaldırıp bu maçlara hazırlanacağız." sözlerini kullandı.

Trabzonsporda Ndiaye ve Guilhermeden Denizlispor maçı sonrası açıklamalar

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