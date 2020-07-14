Trabzonspor'da Ndiaye ve Guilherme'den Denizlispor maçı sonrası açıklamalar

Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Ndiaye; "Zor olacak ama biz Trabzonspor'uz, sonuna kadar mücadele etmek zorundayız." dedi.

Guilherme ise; "2-0 yapacak pozisyonları bulmuştuk ancak ikinci yarının başında yediğimiz gol dengemizi bozdu. Önümüzde iki lig maçı ve bir de kupa finali var. Kafamızı kaldırıp bu maçlara hazırlanacağız." sözlerini kullandı.

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