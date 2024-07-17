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Trabzonspor’da Meunier şoku

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#Trabzonspor#Futbol#Thomas Meunier
Trabzonspor’da Meunier şoku
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 07:00

Belçikalı savunma oyuncusu Karadeniz ekibiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Yıldız oyuncuya tepki gösteren Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan “Yaptığımız anlaşma gereği ailesinin yaşadığı bölgedeki bir takıma transfer olması durumunda ayrılabilecekti. Bu maddenin süresinin dolmasına 5 dakika kala bize mail attı. Bu bizi çok üzdü” dedi.

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Trabzonspor’a geçen sezon ara transferde gelen ve performansı ile büyük beğeni toplayan Belçikalı sağ bek Thomas Meunier, sözleşmesindeki ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin süresinin dolmasına 5 dakika kala bordo mavili takımla mukavelesini tek taraflı olarak feshetti. Bordo mavili kulübün başkanı Erturul Doğan, tecrübeli oyuncuya tepki gösterirken yaşanan süreci şöyle aktardı: “Yaptığımız anlaşma gereği ailesinin yaşadığı bölgedeki bir takıma transfer olması durumunda ayrılabilecekti. Burada da şöyle bir şart vardı: Anlaşacak takım her kimse daha öncesinden Trabzonspor’la iletişime geçecek ve Trabzonspor da ona göre planmasını yapacaktı. Bu maddenin süresinin dolmasına 5 dakika kala bir mail geldi kulübümüze. Tek taraflı olarak bize anlaşmasını bitirdiğini söyledi. Kendisine saygı duyuyoruz ama beş dakika kala bunu yapması bizi üzdü.

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LAHTiMi iLE YOLLAR AYRILDI

Gideceği kulüple alakalı dava açıyoruz. Bir daha Trabzonspor formasını giymesi mümkün değil. Bu şehri beğenmeyen Trabzonspor’da kalamaz. Benim başkanlık dönemimde böyle bir şey olmayacak.” Öte yandan Trabzonspor, 1 yıl daha anlaşması bulunan Faslı Montasser Lahtimi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

ÜÇ FUTBOLCUYLA SON AŞAMADAYIZ

Ertuğrul Doğan transferde 3 futbolcuyla son aşamaya geldiklerini söyledi. Doğan, “Bir aksilik olmazsa 5-6 isim aramıza katılacak. Bu isimler direkt oynayacak futbolcular olacak” dedi. Doğan, Onuachu için de “Oyuncuyla bir problem yok ama kulübünün 10 milyonun üzerinde bir bonservis beklentisi süreci tıkıyor” diye konuştu.

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#Trabzonspor#Futbol#Thomas Meunier

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