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Haber Giriş: 02.01.2021 - 09:05 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Mehdi Bourabia sürprizi

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Trabzonspor'da Mehdi Bourabia sürprizi
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Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir ile görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, Sassuolo forması giyen Faslı oyuncu Mehdi Bourabia'yı da gündemine aldı.

Defansif orta saha için Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir ile görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, Sassuolo forması giyen Faslı oyuncu Mehdi Bourabia'yı da gündemine aldı. Bir dönem Konyaspor forması da giyen ancak şu an İtalya'nın Sassuolo takımında ter döken Bourabia, menajerler tarafından önerildi.

İtalya'dan Cagliari takımının da ilgilendiği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bourabia'nın sözleşmesi sezon sonuna sona eriyor. Faslı oyuncu bu sezon 10 maçta sadece 1 gol atabildi. (Takvim)

Trabzonsporda Mehdi Bourabia sürprizi

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