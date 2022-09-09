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Trabzonspor'da Maxi Gomez tam isabet

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Maxi Gomez#Avrupa Ligi
Trabzonsporda Maxi Gomez tam isabet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 07:00

Uruguaylı futbolcu, Trabzonspor formasıyla sahaya çıktığı ilk maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.

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Trabzonspor'un Valencia’dan transfer ettiği Maxi Gomez, bordo mavili formayla ilk maçına Ferencvaros deplasmanında çıktı.

39. dakikada sağ çaprazda buluştuğu topu, zor pozisyonda olmasına karşın şık bir vuruşla filelere gönderen Uruguaylı santrfor, 71. dakikada da Umut Bozok’a aynı güzellikte bir asist yaptı.

İlk maçında son derece etkili bir oyun sergileyen Maxi Gomez, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, “3 puan için gelmiştik ama gol atsam da yenilmek beni çok üzdü İlk yarıda sıkıntı yaşadık. Ön tarafta istediklerimizi yapamadık. İkinci yarıda daha iyiydi ama maalesef mağlup olduk” dedi.

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Trabzonsporda Maxi Gomez tam isabet

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#Trabzonspor#Maxi Gomez#Avrupa Ligi

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