Trabzonspor'da Maxi Gomez tam isabet

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Trabzonspor'un Valencia’dan transfer ettiği Maxi Gomez, bordo mavili formayla ilk maçına Ferencvaros deplasmanında çıktı.

39. dakikada sağ çaprazda buluştuğu topu, zor pozisyonda olmasına karşın şık bir vuruşla filelere gönderen Uruguaylı santrfor, 71. dakikada da Umut Bozok’a aynı güzellikte bir asist yaptı.

İlk maçında son derece etkili bir oyun sergileyen Maxi Gomez, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, “3 puan için gelmiştik ama gol atsam da yenilmek beni çok üzdü İlk yarıda sıkıntı yaşadık. Ön tarafta istediklerimizi yapamadık. İkinci yarıda daha iyiydi ama maalesef mağlup olduk” dedi.