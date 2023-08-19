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Trabzonspor'da Maxi Gomez ayrılığı! Galatasaray maçı sonrası...

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#Transfer#Gomez#Trabzonspor
Trabzonsporda Maxi Gomez ayrılığı Galatasaray maçı sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 13:14

Trabzonspor'da Uruguaylı golcü Maxi Gomez ile yolların ayrılmaya yakın olduğu belirtildi.

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Trabzonspor'da Siopis'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

La Liga ekiplerinden Cadiz, Maxi Gomez'in kiralık transsferi konusunda Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardı.

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Ertan Süzgün'ün haberine göre; Uruguaylı oyuncu, Galatasaray maçı sonrası sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için İspanya’ya uçacak.

Trabzonspor, Gomez'i geçen sezon 3 milyon euro bedelle Valencia'dan kadrosuna katmıştı. Bordo-mavili forma altında 35 maça çıkan Gomez, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.

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#Transfer#Gomez#Trabzonspor

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