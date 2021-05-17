Trabzonspor'da Marlon Rodrigues Xavier veda etti

Bordo mavililerde bu sezon kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki sol bek, ülkesine geri döndü. Trabzonspor formasıyla toplamda 38 maça çıkan Marlon, yalnızca 1 asist yaptı.

Sosyal medya hesabından bordo mavili camiaya veda eden Marlon, "Bir sezon daha bitti! Harika bir rekabet ve yeni deneyim kazandığım için çok mutluyum! Birçok arkadaşlık kurdum, her maçta elimden gelenin en iyisini yapma fırsatı sunan Trabzonspor'a teşekkür ediyorum! Bu fantastik kulübün antrenörlerine ve oyuncularına teşekkür ederim, başarılar dilerim! Oyuncularına ve taraftarlarımıza koşulsuz destekleri için en iyisini sağlayan bu kulüpteki tüm personele de çok teşekkürler! Her zamanki gibi aynı sevinç ve özveri ile geleceğe hazırlanmanız dileğiyle! Herkese mutlu tatiller!" mesajını paylaştı.