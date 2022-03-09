Trabzonspor'da Marek Hamsik sevinci!

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 16.00da yapılan antrenmanda bordo mavililer, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5e 2, rondo çalışmaları ve çift kale maç yaptı.



HAMSIK HAFTALAR SONRA İDMANDA



Fenerbahçe karşılaşmasından sonra 2 gün izin yaparak dinlenen Trabzonsporda sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Marek Hamsik haftalar sonra idmana çıktı. Geçtiğimiz günlerde kısa süreli ülkesine giden ve tedavisinde iyileşme kat edilen Slovak yıldız Göztepe maçı hazırlıklarında takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Bordo mavililerde sakatlığı süren diğer isim Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı olarak salon çalışması yaptı.



Trabzonspor, hafta sonu evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.

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