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Trabzonspor'da Marek Hamsik şampiyonluğu anlattı: "En çok biz hak ettik..."

#Trabzonspor#Süper Lig#Marek Hamsik
Trabzonsporda Marek Hamsik şampiyonluğu anlattı: En çok biz hak ettik...

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, harika duygular içerisinde olduğunu belirterek, şampiyonluğu en çok hak eden takım olduklarını söyledi.

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Bordo-mavili takımın Slovak oyuncusu Marek Hamsik, kazanılan şampiyonlukla birlikte harika duygular içerisinde olduğunu ifade etti.

Hayatı boyunca asla unutamayacağı anlar yaşadığını belirten Hamsik, "Özellikle ilk maçları oynadıktan sonra 'evet, biz bu işi başarabiliriz, şampiyon olabiliriz' dedim. Harika bir takımımız var. İnanılmaz duygular içerisindeyim. Mükemmel bir duygu şampiyon olabilmek. Sezon boyunca baktığımızda belki harika maçlar çıkaramadığımız anlar da oldu ama en çok hak eden takım bizdik ve biz şampiyon olduk. Hep beraber adım adım gittik. Hep beraber başardık. İnanılmaz duygular içerisindeyiz. Tarif etmesi bile çok zor ama hep beraber bunu başardık. Çok fazla an var. 'Unutamadığın bir an hangisi?' derseniz şu an ben bile hatırlayamam." ifadesini kullandı.

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Napoli'de uzun yıllar şampiyon olmayı beklediğini ancak bu mutluluğu Trabzonspor'da yaşadığı sorulması üzerine ise Hamsik, "Şampiyonluk hem benim hem de ailem için inanılmaz bir duygu. Taraftarlarımız uzun zamandır bu anı bekliyordu. Uzun zamandır inanılmaz hak eden bir kulüpten, şehirden ve taraftardan bahsediyordunuz. Herkesin hak ettiği bir şampiyonluk oldu" dedi.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Marek Hamsik

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