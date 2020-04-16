Trabzonspor'da Manuel da Costa'ya FIFA'dan müjde

Trabzonspor’un ara transferde kadrosuna kattığı Manuel da Costa, eski takımı El-İttihad’dan yüklü miktarda tazminat kazandı.

Fransız basınına göre; FIFA, El-İttihad’ı Faslı futbolcuya 3 milyon Euro’dan fazla bir tutar tazminat ödemeye mahkum etti.

Suudi Arabistan temsilcisi, bu parayı ödememesi durumunda transfer yasağı cezası alabilecek.

Başakşehir’den geçen sezon ara transferde 4.5 milyon Euro karşılığında El İttihad’a transfer olan Da Costa, ücretini alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.