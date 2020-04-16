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Futbol
Haber Giriş: 16.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Manuel da Costa'ya FIFA'dan müjde

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Trabzonspor'da Manuel da Costa'ya FIFA'dan müjde
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Sözleşmesini tek taraflı feshederek bordo mavililere gelen Faslı oyuncu, eski kulübü El İttihad’dan 3 milyon Euro alacak.

Trabzonspor’un ara transferde kadrosuna kattığı Manuel da Costa, eski takımı El-İttihad’dan yüklü miktarda tazminat kazandı.

Fransız basınına göre; FIFA, El-İttihad’ı Faslı futbolcuya 3 milyon Euro’dan fazla bir tutar tazminat ödemeye mahkum etti.

Suudi Arabistan temsilcisi, bu parayı ödememesi durumunda transfer yasağı cezası alabilecek.

Başakşehir’den geçen sezon ara transferde 4.5 milyon Euro karşılığında El İttihad’a transfer olan Da Costa, ücretini alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

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