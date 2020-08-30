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Trabzonspor'da Malang Sarr sürprizi | Son Dakika Transfer Haberi
İngiliz devi Chelsea, Fenerbahçe'nin çok istediği Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
İngiliz basınında ise Sarr'ın bu sezon deneyim kazanması için başka bir takıma kiralanacağı belirtildi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton’un eski takımıyla bağlantıya geçerek yıldız futbolcuyu kiralamak istediği öne sürüldü. (Takvim)
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