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Futbol
Haber Giriş: 29.05.2020 - 11:10,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Majid Hosseini 1 yıl daha

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Trabzonspor'da Majid Hosseini 1 yıl daha
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Trabzonspor, Majid Hosseini'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanma kararı aldı. İranlı savunmacı, 1 sezon daha Trabzonspor forması giyecek..

Trabzonspor, Iran’ın Esteghlal FC takımından kiraladığı Majid Hosseini’nin kiralık opsiyonunu kullanma kararı aldı. 23 yaşındaki başarılı futbolcunun 30 Haziran’da dolacak kiralık sözleşmesinin tamamlanmasını beklemeyen Trabzonspor, elini çabuk tutma kararı aldı.

“İranlı, Trabzon’da memnun”

AsCorona virüs nedeniyle yaşanan ekonomik kriz nedeniyle transferde macera aramayan bordo-mavili yönetim, performansından memnun olduğu İranlı stoperi takımda tutmak istiyor.

Majid Hosseini de Trabzon’daki yaşantısından memnun olduğu ve seve seve bir sezon daha Karadeniz ekibinde forma giymek istediği öğrenildi. İhtiyaç halinde sağ bek ve önlibero pozisyonlarında da görev yapabilen Hosseini, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor.

İranlı oyuncu, bu sezon bordo-mavili forma altında 24 maça çıkarken, 1 gol kaydetti.

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