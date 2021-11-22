Trabzonspor'da maç öncesi Erce Kardeşler şoku

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda mücadelenin 11'inde yer alan Erce Kardeşler, maç önü ısınması esnasında sakatlık yaşadı.
Isınma sırasında arka adalesinde gerilme hisseden Erce'nin yerine kaleyi üçüncü kaleci Arda Akbulut'un koruyacağı açıklandı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Isınma esnasında arka adalesinde gerilme hisseden Erce Kardeşler’in yerine takımımızın kalesini Arda Akbulut koruyacaktır." denildi.
Trabzonspor'da Erce'nin sakatlandığı anpic.twitter.com/xQuGwCw511
Trabzonspor'da Erce'nin sakatlandığı anpic.twitter.com/xQuGwCw511— Spor Arena (@sporarena) November 22, 2021