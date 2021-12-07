Trabzonspor'da Kouassi heyecanı! 'Bakasetas ve Hamsik onu kral yapar'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
35 kent alarmda Peş peşe uyarılar35 kent alarmda! Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Ölümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladıÖlümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladı?#İklim Krizi
Szalai gerçeği Hocası Chelseayi açıkladı, gerçek başka çıktıSzalai gerçeği! Hocası Chelsea'yi açıkladı, gerçek başka çıktı#Attila Szalai
Tek tuşla kurtuldu Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurduTek tuşla kurtuldu! Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurdu#KADES
Vurun kardaşlar vurun Barolar Birliğinin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olurVurun kardaşlar vurun! Barolar Birliği'nin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur#Barolar Birliği
Dünya koronadan kurtulacak mı Uzmanlardan flaş Omikron varyantı sözleri...Dünya koronadan kurtulacak mı? Uzmanlardan flaş Omikron varyantı sözleri...#Omicron
Ay yüzeyinde gizemli nesne... Ve Çin harekete geçtiAy yüzeyinde gizemli nesne... Ve Çin harekete geçti#Çin
Bakan Dönmez: Sabit saat kaygı, stres ve depresyonu önlüyor, 5.9 milyar TL tasarruf ettikBakan Dönmez: Sabit saat kaygı, stres ve depresyonu önlüyor, 5.9 milyar TL tasarruf ettik#Fatih Dönmez
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için ne dediKılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için ne dedi?#Kılıçdaroğlu
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hayatını kaybettiProf. Dr. Şaban Teoman Duralı hayatını kaybetti#Teoman Duralı
Atina’yla ‘201 naaş’ krizi çözüldüAtina’yla ‘201 naaş’ krizi çözüldü#Yunanistan
Mecliste ayıp hareket gerilimiMeclis'te 'ayıp hareket' gerilimi#Kılıçdaroğlu
İşte Ajda Pekkanın yılbaşı tarifesiİşte Ajda Pekkan'ın yılbaşı tarifesi!#Ajda Pekkan
Tüm takım ona koşmuştu Maçtan sonra acı olayı açıkladı...Tüm takım ona koşmuştu! Maçtan sonra acı olayı açıkladı...#İrfan Can Eğribayat
Bakan karantinada, Başbakan gece kulübünde... Savaş çıkarsa Tanrı yardımcımız olsunBakan karantinada, Başbakan gece kulübünde... "Savaş çıkarsa Tanrı yardımcımız olsun"#Sanna Marin
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor'da Kouassi heyecanı! 'Bakasetas ve Hamsik onu kral yapar'

#Jean Evrard Kouassi#Trabzonspor#Transfer
Trabzonsporda Kouassi heyecanı Bakasetas ve Hamsik onu kral yapar

Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın vazgeçilmez oyuncularından biri. Kariyerinin büyük bölümünü Çin’de geçiren Jean Evrard Kouassi hem forvet hem kanat olarak görev alabiliyor. Hızıyla dikkat çeken Kouassi’nin diğer güçlü özellikleri yırtıcılığı, pozisyon alma becerisi ve top tekniği. 27 yaşındaki oyuncu, Bakasetas ve Hamsik’in rakip defansların arkasına göndereceği paslarla çok gol atabilir.

Haberin Devamı

Süper Lig’in yenilgisiz lideri Trabzonspor ara transferde kadrosunu güçlendirmek için önemli bir adım attı ve Fildişi Sahilli oyuncu Jean Evrard Kouassi ise anlaşmaya vardı... Bordo mavili kulübün ara transfer döneminde yapmayı planladığı 3 veya 4 transferden ilki olan Kouassi’nin Trabzonspor’un hücum gücünü artırması bekleniyor.
Fildişi Sahili Milli Takımı’nın 6 kez formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu her iki ayağını da kullanabilirken hem forvet hem de sol ve sağ açık olarak görev alabiliyor. Kariyeri boyunca Avrupa’da sadece Hajduk Split’te oynayan Kouassi Beşiktaş’a karşı da forma giymişti.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Trabzonsporun yeni transferi Jean Evrard Kouassi yola çıktıSon dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi yola çıktıHaberi görüntüle

2013'TE BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNADI

Hajduk’un 10 Ekim 2013’te Beşiktaş’la oynadığı hazırlık karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Jean Kouassi, Beşiktaş’ın 2-1 kazandığı o maçta takımının tek sayısını atmış ve büyük beğeni toplamıştı. Hızıyla dikkat çeken Kouassi, Bakasetas ve Hamsik’in rakip defansların arkasına atacağı uzun toplarla çok fazla pozisyona girebilir.

Kouassi’nin diğer güçlü özellikleri pozisyon alma becerisi ve top tekniği. Hava toplarında da başarılı olan Fildişi Sahilli oyuncunun zayıf yönleri ise savunma yapmayı sevmemesi ve çok yaratıcı olmaması.

Haberin Devamı

Kulüp kariyerinde oynadığı 226 maçta 77 gol atıp 43 asist yapan Kouassi’nin milli takımda 6 maçta 1 golü bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jean Evrard Kouassi#Trabzonspor#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA