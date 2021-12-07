Trabzonspor'da Kouassi heyecanı! 'Bakasetas ve Hamsik onu kral yapar'

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Süper Lig’in yenilgisiz lideri Trabzonspor ara transferde kadrosunu güçlendirmek için önemli bir adım attı ve Fildişi Sahilli oyuncu Jean Evrard Kouassi ise anlaşmaya vardı... Bordo mavili kulübün ara transfer döneminde yapmayı planladığı 3 veya 4 transferden ilki olan Kouassi’nin Trabzonspor’un hücum gücünü artırması bekleniyor.

Fildişi Sahili Milli Takımı’nın 6 kez formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu her iki ayağını da kullanabilirken hem forvet hem de sol ve sağ açık olarak görev alabiliyor. Kariyeri boyunca Avrupa’da sadece Hajduk Split’te oynayan Kouassi Beşiktaş’a karşı da forma giymişti.

2013'TE BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNADI

Hajduk’un 10 Ekim 2013’te Beşiktaş’la oynadığı hazırlık karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Jean Kouassi, Beşiktaş’ın 2-1 kazandığı o maçta takımının tek sayısını atmış ve büyük beğeni toplamıştı. Hızıyla dikkat çeken Kouassi, Bakasetas ve Hamsik’in rakip defansların arkasına atacağı uzun toplarla çok fazla pozisyona girebilir.

Kouassi’nin diğer güçlü özellikleri pozisyon alma becerisi ve top tekniği. Hava toplarında da başarılı olan Fildişi Sahilli oyuncunun zayıf yönleri ise savunma yapmayı sevmemesi ve çok yaratıcı olmaması.

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Kulüp kariyerinde oynadığı 226 maçta 77 gol atıp 43 asist yapan Kouassi’nin milli takımda 6 maçta 1 golü bulunuyor.