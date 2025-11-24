×
Trabzonspor'da kötü haberi Fatih Tekke verdi: 'Visca ameliyat geçirecek!'

Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 22:54

Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke, Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktörü Fatih Tekke mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

İşte Tekke'nin sözleri;

ERNEST MUCI

"Muçi adına özellikle çok sevindim çünkü maalesef oyuncularımıza istemediğimiz tepkiler oluşuyor, yapılıyor. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim zaten. Kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz deredece bir patlama oldu herhalde"

"VISCA AMELİYAT GEÇİRECEK"

"Bir de kaptanımızın durumu var. Visca üzücü bir sakatlık geçirdi. Yarın bir operasyon geçirecek.

Başakşehir'in kırmızı kart görmesi ve Edin Visa'nın sakatlanması üzücü olan şeyler... Kırık olduğu yönünde haber aldık.

İnsanlar kızdıkları şeyi bilmiyor... Bir oyuncunun hayatı bu. Aldıkları ücretler doğru ama bakın sakatlandı! 16 ameliyat oldum, hayatımın 3 senesi totalde hastanelerde geçti. Psikolojik çalışması da var, bunlar yatmıyorlar. Herkes biliyor bu işi, kimse saygı göstermiyor."

