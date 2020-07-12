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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 15:33,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da koronavirüs testleri temiz çıktı

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Trabzonspor'da koronavirüs testleri temiz çıktı
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Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on üçüncüsü yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadesine yer verildi.

Trabzonsporda koronavirüs testleri temiz çıktı

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