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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

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Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
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Trabzonspor'da yönetici, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Trabzonspor, 2020-2021 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Trabzonsporda koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

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