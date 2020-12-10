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Futbol
Tolga SAĞLAM-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 18:02 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Kayserispor hazırlıkları! Dar alanda pas çalışması...

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Trabzonspor'da Kayserispor hazırlıkları! Dar alanda pas çalışması...
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Trabzonspor, Süper Lig’in 12nci haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Antrenmana sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi olan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny Saemedo, sol arka adalesinden sakatlığı bulunan Stiven Plaza katılmadı.

Antrenmanın basına açık bölümünde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı.

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IRKÇILIĞA TEPKİ

Bordo-mavili futbolcular, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya karşı ırkçı söylemine tepki olarak, İngilizce olarak "No to Racism" (Irkçılığa hayır) yazılı tişörtlerle sahaya çıkarak basın mensuplarına poz verdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Kayseri’ye gidecek.

 

Trabzonsporda Kayserispor hazırlıkları Dar alanda pas çalışması...

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