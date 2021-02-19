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GeriFutbol Trabzonspor'da Kağan Moradaoğlu'ndan itiraf! 'Hayal ettiğimiz şeyler...'
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Futbol
Haber Giriş: 19.02.2021 - 21:16 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Kağan Moradaoğlu'ndan itiraf! 'Hayal ettiğimiz şeyler...'

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Trabzonspor'da Kağan Moradaoğlu'ndan itiraf! 'Hayal ettiğimiz şeyler...'
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Trabzonspor'un genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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  • Başakşehir-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
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Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da 18 yaşındaki kaleci Kağan Moradoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Kağan Moradaoğlu'nun sözler;

Hayal ettiğimiz şeylerdi bunlar. Uğurcan abi olsun, Erce abi olsun, hepsi yardımcı oldu bana. Uğurcan abinin eldivenleriyle sahaya çıktım. Çok heyecanlıydım, çok güzel bir duyguydu.

ÜSTÜMDE ÇOK BASKI VARDI

Taraflı tarafsız herkesin desteğini görmek çok güzeldi. Üstümde çok baskı yaratmadı, çok mutlu etti ve güven verdi.

HİÇ GOL ATMAMIŞTIM

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü kaydeden Yusuf Sarı ise "Bu sene hiç gol atmamıştım, ilk golüm, çok mutluyum. Kovid çıkanlar oldu, şehir için, herkes için mutluyuz, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

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