Trabzonspor'da Kağan Moradaoğlu'ndan itiraf! 'Hayal ettiğimiz şeyler...'

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Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da 18 yaşındaki kaleci Kağan Moradoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Kağan Moradaoğlu'nun sözler;

Hayal ettiğimiz şeylerdi bunlar. Uğurcan abi olsun, Erce abi olsun, hepsi yardımcı oldu bana. Uğurcan abinin eldivenleriyle sahaya çıktım. Çok heyecanlıydım, çok güzel bir duyguydu.

ÜSTÜMDE ÇOK BASKI VARDI

Taraflı tarafsız herkesin desteğini görmek çok güzeldi. Üstümde çok baskı yaratmadı, çok mutlu etti ve güven verdi.

HİÇ GOL ATMAMIŞTIM

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü kaydeden Yusuf Sarı ise "Bu sene hiç gol atmamıştım, ilk golüm, çok mutluyum. Kovid çıkanlar oldu, şehir için, herkes için mutluyuz, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.