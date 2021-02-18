Trabzonspor'da Kağan Moradaoğlu tarihe geçebilir!

Bordo mavili ekip özellikle kalede büyük sıkıntı yaşıyor. Takımdaki 6 pozitif Covid vakasından üçünün kalecilerde olduğu öğrenilirken, İstanbul deplasmanında Karadeniz ekibinin kalesini 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu koruyacak.

Kağan böylece, Trabzon kalesini koruyan en genç isim olarak tarihe geçecek. Mevcut rekor ise Arda Akbulut’a ait...

Akbulut, 10 Şubat 2019’da Galatasaray deplasmanında 18 yıl 1 ay 11 günlükken kaleye geçmişti.

Eğer Kağan yarın 18 yıl 1 ay 10 günlükken kaleye geçerse, 1 günlük farkla rekorun yeni sahibi olacak. Öte yandan Trabzonspor bugün İstanbul’a geçecek.

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