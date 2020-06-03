Trabzonspor'da Kağan Moradaoğlu ameliyat edildi

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, omzundan ameliyat olan genç kaleciyi ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Tüm gençlere olduğu gibi genç file bekçisine de değer verdiklerine işaret eden Ağaoğlu, "Hem okulunda hem de futbolda çok başarılı. İnşallah tedavi sürecini bir an önce tamamlayarak daha da güçlenerek aramıza katılacak. Tekrar 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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