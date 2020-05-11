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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Jose Sosa adını tarihe yazdırabilir!

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Trabzonspor'da Jose Sosa adını tarihe yazdırabilir!
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Uzun zamandır şampiyonluk hasreti çeken Trabzonspor mutlu sona ulaşırsa Jose Sosa'da tarihe geçecek

Trabzonspor ligde liderlik konumunda bulunuyor... Uzun zamandır şampiyonluk hasreti çeken bordo-mavili takım mutlu sona ulaşırsa Jose Sosa’da tarihe geçecek.

Sosa önce Beşiktaş ardından Trabzon ile şampiyon olan ilk oyuncu olacak. Lig tarihinde Trabzon ile şampiyon olduktan sonra Beşiktaş ile kupa kaldıran 4 oyuncu bulunuyor.

 

Trabzonsporda Jose Sosa adını tarihe yazdırabilir

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