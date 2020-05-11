Trabzonspor'da Jose Sosa adını tarihe yazdırabilir!

Trabzonspor ligde liderlik konumunda bulunuyor... Uzun zamandır şampiyonluk hasreti çeken bordo-mavili takım mutlu sona ulaşırsa Jose Sosa’da tarihe geçecek.

Sosa önce Beşiktaş ardından Trabzon ile şampiyon olan ilk oyuncu olacak. Lig tarihinde Trabzon ile şampiyon olduktan sonra Beşiktaş ile kupa kaldıran 4 oyuncu bulunuyor.





Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!