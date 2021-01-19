Trabzonspor’da Joao Pereira ile yollar ayrılıyor!

Ocak 2017’de kadroya katılan ve 3 kez gol sevinci yaşayan 19 da asist yapan Pereira, Sporting CP’den 300 bin Euro’ya transfer olduğu bordo mavili forma atından kaptanlık da yaparken toplamda da 122 maça çıktı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...