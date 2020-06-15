MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'da ilk hedef kupada finale çıkmak!
GeriFutbol Trabzonspor'da ilk hedef kupada finale çıkmak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da ilk hedef kupada finale çıkmak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'da ilk hedef kupada finale çıkmak!
Abone Olgoogle-news

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Trabzonspor, ilk maçta elde ettiği 2-1’lik galibiyetin avantajını da kullanarak adını finale yazdıran ilk takım olmayı hedefliyor.

ligdeki Göztepe maçında forma giyemeyen kaptan Jose Sosa’nın bu maçta ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in son oynanan Göztepe maçının 11’inden farklı olarak cezalı Guilherme’nin yerine orta sahada Sosa’ya forma vermesi ve bunun dışında kadroyu koruması bekleniyor.

KUPADA 14’ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupası’nda 14’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 13 maçta Trabzonspor’un 7, Fenerbahçe’nin 4 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: “Uğurcan - Pereira, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.”

SAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf

CEZALI: Guilherme

Trabzonsporda ilk hedef kupada finale çıkmak

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle