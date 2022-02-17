Trabzonspor'da iki koronavirüs vakası

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Ligde lider durumda bulunan Trabzonspor, ligin 26'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo mavililerde yeşil sahadan bir süre uzak kalan Fode Koita idmana katılırken 4 oyuncu takımdan ayrı çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde saat 11.30'da yapılan antrenmanda soğuk algınlığı geçirdiği için izinli olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine takımı yardımcısı Orhan Ak çalıştırdı. Bordo-mavili takım bugünkü antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas, dayanıklılık ve 5'e 2 çalışması yaptı.

FODE KOITA DÖNDÜ

Çift kale maç ile tamamlanan antrenmanda Marek Hamsik, Anders Trondsen, Salih Kavrazlı ve Stefano Denswil takım arkadaşlarından ayrı çalışma yaptı. Ağrıları nedeniyle bir süredir yeşil sahadan uzak kalan Fode Koita ise bugün takım arkadaşlarıyla birlikte idmanda yer aldı.

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Bordo-mavililer, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İKİ OYUNCU POZİTİF

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." denildi.