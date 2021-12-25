Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in şaşırtan istatistiği! Başakşehir'e verilen iddaa oranı...

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TRABZONSPOR

Antalyaspor deplasmanında kaybedip sezonun ilk yenilgisini alan Trabzonspor, devamında Hatayspor ve Altay engellerini kayıpsız atlattı ve zirvedeki yerinden taviz vermedi.

En yakın rakibi Konyaspor'un 9 puan önünde liderliğine devam eden bordo-mavili ekipte stoper krizi yaşanıyor!

Hem Vitor Hugo hem de Edgar IE sakat. TD Abdullah Avcı'nın "Hüseyin Türkmen & Stefano Denswil" ikilisiyle maça başlaması bekleniyor.

Hüseyin, Trabzonspor formasıyla bu sezon 2 maça ilk 11'de başladı. İlkinde Alanyaspor'a karşı çift sarı kartla atıldı, ikincisinde Beşiktaş'a karşı gole sebebiyet veren hata yaparken sakatlanıp çıktı...

Anthony Nwakaeme'nin yokluğunda hücum hattı Tasos Bakasetas önünde "Djaniny & Cornelius" şeklinde oluşacak.

Orta üçlüde "Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik & Dorukhan Toköz" göreceğiz. Abdülkadir yerine Berat Özdemir de olabilir...

BAŞAKŞEHİR

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Sezonun ilk 8 maçında sadece 6 puanı olan Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 10 maçta 26 puan toplayıp 3. sıraya kadar yükseldi.

Belözoğlu geldikten sonra ilk 11'in bazı bölgelerine dokunuşlar yaptı. Son olarak da kalede Volkan Babacan yerine Muhammed Şengezer'i izlemeye başladık. Muhammed 5 maçta kalesinde 3 gol gördü, 2 maçı gol yemeden tamamladı.

Sakat Tolga Ciğerci ve cezalı Ömer Ali Şahiner dışında takımda önemli bir eksik yok.

Hafta arası dinlendirilen Nacer Chadli ve Hasan Ali Kaldırım sol taraftaki yerlerine geri dönecektir.

Cezası sona eren Leo Duarte, muhtemelen, stoperde Youssouf Ndayishimiye ile partner olmaya devam edecek.

Hücum merkezinde Stefano Okaka, sağ kanatta Edin Visca, orta alanda Mahmut Tekdemir; Belözoğlu'nun en güvendiği isimler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un ligdeki son 8 maçı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Başakşehir'in ligdeki son 11 maçının 9'unda "karşılıklı gol" izledik.

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%18'lik kesim önemli eksiklerine rağmen bordo-mavili ekibin sahadan 3 puanla ayrılmasını bekliyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Emre Belözoğlu ve Okan Buruk, Inter'de forma giydikleri ilk maçı anlatıyor...