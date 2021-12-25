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Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in şaşırtan istatistiği! Başakşehir'e verilen iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Trabzonspor Başakşehir
Trabzonsporda Hüseyin Türkmenin şaşırtan istatistiği Başakşehire verilen iddaa oranı...

Abdullah Avcı ile rekordan rekora koşan Trabzonspor, Emre Belözoğlu yönetimindeki büyük bir çıkış yakalayan Başakşehir'le kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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TRABZONSPOR

Antalyaspor deplasmanında kaybedip sezonun ilk yenilgisini alan Trabzonspor, devamında Hatayspor ve Altay engellerini kayıpsız atlattı ve zirvedeki yerinden taviz vermedi.

En yakın rakibi Konyaspor'un 9 puan önünde liderliğine devam eden bordo-mavili ekipte stoper krizi yaşanıyor!

Hem Vitor Hugo hem de Edgar IE sakat. TD Abdullah Avcı'nın "Hüseyin Türkmen & Stefano Denswil" ikilisiyle maça başlaması bekleniyor.

Hüseyin, Trabzonspor formasıyla bu sezon 2 maça ilk 11'de başladı. İlkinde Alanyaspor'a karşı çift sarı kartla atıldı, ikincisinde Beşiktaş'a karşı gole sebebiyet veren hata yaparken sakatlanıp çıktı...

Anthony Nwakaeme'nin yokluğunda hücum hattı Tasos Bakasetas önünde "Djaniny & Cornelius" şeklinde oluşacak.

Orta üçlüde "Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik & Dorukhan Toköz" göreceğiz. Abdülkadir yerine Berat Özdemir de olabilir...

BAŞAKŞEHİR

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Sezonun ilk 8 maçında sadece 6 puanı olan Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 10 maçta 26 puan toplayıp 3. sıraya kadar yükseldi.

Belözoğlu geldikten sonra ilk 11'in bazı bölgelerine dokunuşlar yaptı. Son olarak da kalede Volkan Babacan yerine Muhammed Şengezer'i izlemeye başladık. Muhammed 5 maçta kalesinde 3 gol gördü, 2 maçı gol yemeden tamamladı.

Sakat Tolga Ciğerci ve cezalı Ömer Ali Şahiner dışında takımda önemli bir eksik yok. 

Hafta arası dinlendirilen Nacer Chadli ve Hasan Ali Kaldırım sol taraftaki yerlerine geri dönecektir.

Cezası sona eren Leo Duarte, muhtemelen, stoperde Youssouf Ndayishimiye ile partner olmaya devam edecek.

Hücum merkezinde Stefano Okaka, sağ kanatta Edin Visca, orta alanda Mahmut Tekdemir; Belözoğlu'nun en güvendiği isimler...

Trabzonsporda Hüseyin Türkmenin şaşırtan istatistiği Başakşehire verilen iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un ligdeki son 8 maçı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Başakşehir'in ligdeki son 11 maçının 9'unda "karşılıklı gol" izledik.

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Trabzonspor ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

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Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,58 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,70'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,73 iken Misli.com'da 1,86!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%18'lik kesim önemli eksiklerine rağmen bordo-mavili ekibin sahadan 3 puanla ayrılmasını bekliyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Trabzonsporda Hüseyin Türkmenin şaşırtan istatistiği Başakşehire verilen iddaa oranı...

Emre Belözoğlu ve Okan Buruk, Inter'de forma giydikleri ilk maçı anlatıyor...

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#Misli.Com#İddaa#Trabzonspor Başakşehir

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