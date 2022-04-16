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Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen sakatlandı! Durumu...

#Trabzonspor#Hüseyin Türkmen#Süper Lig
Trabzonsporda Hüseyin Türkmen sakatlandı Durumu...

Trabzonspor, dün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Hüseyin Türkmen’in sağ rektus femoris kasında ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

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Trabzonspor’da dün akşam oynanan Vavacars Fatih Karagümrük maçının ilk dakikalarında sakatlanan Hüseyin Türkmen oyuna devam edememişti. Bordo-mavili ekipten, 24 yaşındaki savunmacının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sağ üst adalesinden sakatlanan Hüseyin Türkmenin bugün çekilen MRında sağ rektus femoris kasında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır ifadelerine yer verildi. 

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#Trabzonspor#Hüseyin Türkmen#Süper Lig

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