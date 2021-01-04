Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu
Trabzonspor'da bu sezon aradığı forma şansını bulamayan Hüseyin Türkmen için devreye Kasımpaşa girdi. Kasımpaşa ve Hüseyin Türkmen'in anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Süper Lig 'de Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesi ile çıkışa geçen Trabzonspor'da kadro rotasyonu ara transfer döneminde yaşanacak.
Bordo Mavili ekipte son dönemde aradığı forma şansını bulamayan 23 yaşındaki savunmacı Hüseyin Türkmen, ara transfer döneminde Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini belirtti.
TRABZONSPOR KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Genç savunmacı için Kasımpaşa'nın devrede olduğu ve anlaşmak üzere oldukları öğrenildi. Trabzonspor transfer konusunda kolaylık sağlayacağı ve oyuncunun önünü açmak istedikleri belirtildi.
Hüseyin Türkmen bu sezon sadece 4 kez Süper Lig'de forma şansı bulabilmişti. (Fanatik)
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