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Haber Giriş: 13.07.2020 - 23:28,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'den Denizlispor maçı sonrası açıklama

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Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'den Denizlispor maçı sonrası açıklama
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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 2-1 mağlup oldukları Denizlispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çimşir'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor taraftarından özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Denizlispor'u tebrik ediyoruz. Maçla ilgili fazla bir şey söylemeye gerek yok. Fırsatlar vardı kullanamadık. Kalan maçlara bakacağız. Kalan maçları kazanıp bekleyeceğiz. Oyuncuyu suçlamaya gerek yok. Hata varsa benimle ilgilidir. Demek ki bu işi tam beceremedim."

Trabzonsporda Hüseyin Çimşirden Denizlispor maçı sonrası açıklama

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