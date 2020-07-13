Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'den Denizlispor maçı sonrası açıklama

Hüseyin Çimşir'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor taraftarından özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Denizlispor'u tebrik ediyoruz. Maçla ilgili fazla bir şey söylemeye gerek yok. Fırsatlar vardı kullanamadık. Kalan maçlara bakacağız. Kalan maçları kazanıp bekleyeceğiz. Oyuncuyu suçlamaya gerek yok. Hata varsa benimle ilgilidir. Demek ki bu işi tam beceremedim."

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